В Красноярске продолжается создание центра трансплантации костного мозга для детей

СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-25T06:33:08+03:00

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В Красноярске продолжается работа по созданию центра трансплантации костного мозга для детей. Об этом сообщают специалисты Краевого центра охраны материнства и детства, на базе которого и идет подготовительная работа. Ремонт и реконструкция отделения трансплантации начнутся уже в этом году.

Отделение разместят в корпусе детской больницы. Здесь будет пять стерильных боксов и две палаты реанимации и интенсивной терапии. Через два-три года после запуска отделения врачи будут проводить в Красноярске по 40 трансплантаций в год. Первых пациентов планируется принять в 2020 году на базе имеющихся реорганизованных отделений.

Продолжается и подготовка персонала: с 2017 года врачей и медсестер отправляют на стажировки в московский федеральный центр. Уже обучены 11 врачей – онкологи, гематологи, иммунологи, реаниматологи, врачи-лаборанты, специалисты восстановительной медицины и 4 медсестры. В 2019 году для докторов добавятся стажировки в областную больницу Екатеринбурга.