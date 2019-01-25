В Туве осудили малолетнего разбойника, избившего с подельниками мужчину

СЕГОДНЯ 06:20 2019-01-25T06:20:43+03:00

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В Туве за разбой осудили 16-летнего подростка, об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. Вместе с тремя своими подельниками он в июне 2017 года пытался совершить дерзкое и жестокое ограбление.

Следствием, а затем и судом было установлено, что четверо молодых людей находились в состоянии алкогольного опьянения, когда их потянуло на криминальные «подвиги». Когда спиртное закончилось и захотелось большего, кто-то предложил наведаться в гости к одной сельчанке, у которой мог быть алкоголь.

Около часу ночи разбойники перелезли через забор дома женщины. Собаку, которая преградила им путь, они забили штакетинами от забора насмерть. Перепуганная хозяйка дома позвала на помощь соседа, но малолетние преступники напали на мужчину и избили его. После этого они сбежали, позабыв о том, за чем пришли.

Трое молодых людей ранее уже понесли свое наказание, один – условно, двух других отправили в колонию для несовершеннолетних. Четвертый подросток получил также условное наказание 3 года 7 месяцев с испытательным сроком 4 года.