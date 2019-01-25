2019-01-25T05:10:39+03:00
Общество

Красноярские родители могут записать детей в первый класс через портал госуслуг

Теперь не нужно толпиться в очереди
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские родители могут записать детей в первый класс через портал госуслугКрасноярские родители могут записать детей в первый класс через портал госуслугФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские родители могут записать своих детей в первый класс быстро и без лишней суеты – через портал госуслуг. Занимает это все минут пятнадцать. Так что не нужно стоять в живой очереди, толкаться и ссориться с такими же родителями будущих первоклашек за «место под солнцем». Которого, кстати, в Красноярске хватит всем.

Напомним, что кампания по приему документов первоклашек стартует с 1 февраля. Родителям необходимо зайти на краевой портал госуслуг, зарегистрироваться на нем, если они не сделали это раньше. Затем нужно заполнить форму заявления и прикрепить сканы необходимых документов.

Напомним, что набор в ту или иную школу сначала идет по принципу микроучастка – то есть детей, проживающих рядом со школой. Остальных детей – при наличии свободных мест.

К слову, в электронную форму переведен еще ряд госуслуг. Например, воспользовавшись порталом, родители могут записать ребенка в детский сад, там же можно получать информацию о движении очереди в дошкольное учреждение. Проверить оценки ребенка можно через сервис «Получение информации о текущей успеваемости».

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