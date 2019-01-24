2019-01-24T15:50:40+03:00
Общество

Мэру Красноярска могут поднять зарплату на 20%

Это примерно на 30 тысяч
Ася ЖУКОВА
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Мэру Красноярска могут поднять зарплату на 20%.Мэру Красноярска могут поднять зарплату на 20%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Зарплата главы Красноярска может повыситься на 20%. Об этом сообщается в документе «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы», выложенном на официальном сайте горсовета.

- С 1 января 2019 года размер денежного вознаграждения Главы города Красноярска с учетом индексаций, производимых после 1 июня 2007 года в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, умножается на коэффициент 1,2.

Проект корректировки уже внесен в горсовет, его рассмотрят в ближайшее время. Если предложение будет принято, жалованье мэра увеличится на 20%.

Какая именно сумма подразумевается, не указано. Но в СМИ вспомнили: летом глава города в интервью с блогером Ильей Валамовым поделился, что получает 150 тысяч рублей в месяц. В итоге прибавка может составить около 30 тысяч, заключили журналисты.

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