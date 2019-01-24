2019-01-24T15:32:13+03:00
Общество

Еще на двух улицах Красноярска скоро появится подсветка

На Дубровинского и Дзержинского
Ася ЖУКОВА
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Еще на двух улицах Красноярска скоро появится подсветка.Еще на двух улицах Красноярска скоро появится подсветка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В ближайшее время еще две улицы в центре Красноярска обзаведутся праздничной подсветкой. Как сообщил первый заместитель главы города Владислав Логинов, это улицы Дубровинского и Дзержинского.

По большей части работы, связанные с монтажом иллюминации на главных магистралях, подошли к концу. Напомним, они продолжаются с 2018-го года.

Эффектная подсветка преобразила многие объекты: Коммунальный, Виноградовский (вантовый) и Железнодорожный мосты. Здание филармонии, театра имени Пушкина, КрасЖД, Речного пароходства… Благодаря новой иллюминации гораздо уютнее и комфортнее стал выглядеть проспект Мира.

К слову, украсить город помогли предприниматели. Как крупные компании, так и владельцы небольших торговых точек. Предприятия профинансировали установку подсветки на больших объектах, а представители малого и среднего бизнеса облагородили пространство около своих объектов.

- Кроме того, мы подготовили сюрприз для горожан, - рассказал Владислав Логинов. – Праздничная иллюминация также появится еще на двух улицах – Дубровинского и Дзержинского.

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