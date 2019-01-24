2019-01-24T14:20:45+03:00
Происшествия

«Мать ушла за старшим в детсад»: после гибели на пожаре 2-летнего мальчика заведено уголовное дело

Статья – «Причинение смерти по неосторожности»
Ася ЖУКОВА
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После гибели на пожаре в Хакасии 2-летнего мальчика заведено уголовное дело.После гибели на пожаре в Хакасии 2-летнего мальчика заведено уголовное дело.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Двухлетний мальчик погиб при пожаре в одном из частных домов Бейского района Хакасии. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СК России по Республике.

- Предварительно: днем 23 января мать мальчика ушла за старшим ребенком в детский сад, расположенный неподалеку, - пояснили следователи. – Младший остался один. В доме топилась печь.

В какой-то момент соседка заметила неладное. Из окон валил дым. Живший поблизости мужчина, зная, что в доме ребенок, попытался заскочить внутрь, спасти малыша. Но не сумел – коридор был заполнен едким дымом.

Мальчик обнаружили пожарные. Врачи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Он умер в машине «скорой». Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы – чтобы установить причины – пожара и смерти ребенка.

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