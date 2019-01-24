2019-01-24T13:37:30+03:00
Происшествия

Недовольный результатом матча футболист ударил судью в Красноярске

Теперь он может попасть под уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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Недовольный результатом матча футболист ударил судью в Красноярске. На фото - матч двух команд, прошедший 13 января. Фото: ЖелезноГол, соцсети.Недовольный результатом матча футболист ударил судью в Красноярске. На фото - матч двух команд, прошедший 13 января. Фото: ЖелезноГол, соцсети.
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Возмущенный результатом матча футболист напал на судью в Красноярске. Тогда 30-летнего игрока команды «Арарат» Эльдара Ферзалиева пришлось дисквалифицировать на два года, рассказали в краевой федерации по футболу.

Как все было? 19 января во Дворце спорта «Металлург» состоялся матч по мини-футболу между «Араратом» (Красноярск) и «Автопитером» (Железногорск). Итог встречи 4:6.

- После окончания матча во время ухода с игровой площадки судью атаковал игрок команды «Арарат» Ферзалиев Э., который вёл себя агрессивно, оскорблял нецензурной бранью, угрожал физической расправой и нанёс судье удар по лицу, - говорится в сообщении федерации.

Теперь Ферзалиева отстранили, его команду наказали – следующие три матча она должна будет сыграть на гостевых полях.

Впрочем, это еще не все. По словам пострадавшего, он написал заявление и передал в отдел полиции Советского района. Начата проверка.

- Конфликт случился потому, что команда проиграла, - прокомментировал судья «7 каналу». – А претензии игроки предъявили нам.

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