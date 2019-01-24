Папа, мама, дети: шестилетняя девочка из Красноярска нарисовала семью снеговиков

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-24T13:24:18+03:00

Прием заявок на конкурс «Нарисуй своего снеговика!» продолжается!

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Красноярские дети продолжают рисовать снеговиков и отправлять свои шедевры на конкурс от Комсомольской правды «Нарисуй своего снеговика!».

Напомним, для участия необходимо нарисовать снеговика и загрузить свой шедевр на страницу конкурса. От каждого участника принимается только одна работа. Прием заявок стартовал 18 января.

Например, шестилетняя Таисия Загородникова изобразила на своем рисунке снежную семью. Вот как юная художница подписала свою работу:

«Это снежная семья. Очень дружные всегда. Вместе встали на пригорке, Папа взял с собой метёлку. Из морковок у них нос. Очень любят вьюгу и мороз. О мороженом мечтают, Жаль, весной они растают…»

Прием заявок продлится до 18 февраля. А после болельщикам предстоит поддержать участников своими голосами. По результатам голосования 1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Мы готовы отметить еще трех участников в номинациях.

Награждение победителей состоится 28 февраля. В этот день свой праздник отмечают наши, российские снеговики.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.