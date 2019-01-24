СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-24T13:54:57+03:00

В автобусах Красноярска можно будет рассчитаться банковской картой. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Скоро за проезд в автобусе Красноярска можно будут расплатиться с помощью банковской карты. Накануне соответствующий договор подписали транспортники и представители Сбербанка.

Согласно ему, условия для безналичной оплаты проезда должны быть организованы в ближайшее время. Ориентировочный срок – 5 дней, прописано в соглашении.

«Красноярскавтотранс» должен закупить и установить в автобусах терминалы. А Сбербанк – настроить и обслуживать ПО.

И, разумеется, обеспечить перевод денег пассажиров, оплативших проезд посредством банковской карты. К слову, за это берется комиссия - 1,6%. Важное уточнение: не с пассажиров (на них это никак не отразится), а с транспортного предприятия.

Напомним, ранее говорили: безналичная оплата проезда в Красноярске станет возможной уже в феврале нынешнего года. По-видимому, так оно и произойдет. И пассажирам больше не придется искать по карманам мелочь, чтобы вручить кондуктору.