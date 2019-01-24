2019-01-24T12:30:58+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 3,5 раза по сравнению с результатами 2017 года. Всего за 2018 год на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования, в рамках которой заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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