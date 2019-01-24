Красноярцы станцевали в ледяном Енисее ради 50 тысяч от Егора Крида

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-24T12:50:37+03:00

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Ледяной Енисей – по колено! Красноярцы станцевали на морозе ради 50 тысяч от Егора Крида. Такой ролик, записанный для объявленного певцом конкурса, выложила в своем Instagram 19-летняя Екатерина К.

- При просмотре не мерзните, - предупреждает автор. – Самые закаленные люди – в Красноярске!

Судя по кадрам видео, так оно и есть. На них девушка в купальнике и парень в шортах танцуют прямо в Енисее у острова Татышев, а после отплясывают на вантовом мосту. Она в тапочках, он в резиновых ластах. На снегу!

__ku_ka__ Танец в ледяном Енисее

И все это, чтобы отметиться в конкурсе от Егора Крида. Не так давно артист предложил в соцсетях:

- Повторяйте под припев, выкладывайте ваш танец у себя с хэштегами #КрутойТанец и #КрутойЧеллендж и отмечайте меня! Лучшие видео буду брать к себе в ленту, автору самого крутого и самого креативного - скину 50 тысяч рублей.

Результаты розыгрыша будут уже завтра, 25 января.