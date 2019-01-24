2019-01-24T12:50:37+03:00
Общество

Красноярцы станцевали в ледяном Енисее ради 50 тысяч от Егора Крида

Результаты конкурса будут известны уже завтра [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцы станцевали в ледяном Енисее для флешмоба Егора Крида. Фото, видео: https://www.instagram.com/__ku_ka__/.Красноярцы станцевали в ледяном Енисее для флешмоба Егора Крида. Фото, видео: https://www.instagram.com/__ku_ka__/.
Изменить размер текста:

Ледяной Енисей – по колено! Красноярцы станцевали на морозе ради 50 тысяч от Егора Крида. Такой ролик, записанный для объявленного певцом конкурса, выложила в своем Instagram 19-летняя Екатерина К.

- При просмотре не мерзните, - предупреждает автор. – Самые закаленные люди – в Красноярске!

Судя по кадрам видео, так оно и есть. На них девушка в купальнике и парень в шортах танцуют прямо в Енисее у острова Татышев, а после отплясывают на вантовом мосту. Она в тапочках, он в резиновых ластах. На снегу!

__ku_ka____ku_ka__
Танец в ледяном Енисее
382 отметок «Нравится»258 комментариевInstagram

И все это, чтобы отметиться в конкурсе от Егора Крида. Не так давно артист предложил в соцсетях:

- Повторяйте под припев, выкладывайте ваш танец у себя с хэштегами #КрутойТанец и #КрутойЧеллендж и отмечайте меня! Лучшие видео буду брать к себе в ленту, автору самого крутого и самого креативного - скину 50 тысяч рублей.

Результаты розыгрыша будут уже завтра, 25 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Недовольный результатом матча футболист ударил судью в Красноярске
Папа, мама, дети: шестилетняя девочка из Красноярска нарисовала семью снеговиков
В автобусах Красноярска можно будет рассчитаться банковской картой
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Торговый центр «ПокровSky» продают в Красноярске
Пытавшаяся украсть ребенка в перинатальном центре может избежать наказания
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
Мэр Красноярска выступил за выделенные полосы
Командир самолета, ударившегося хвостом о взлетную полосу, оштрафован
«Черную пятницу» объявил Красноярский оперный
За жару +27 в салоне самолета красноярская прокуратура оштрафовала авиакомпанию
Мост глупости? На «Космосе» фура с трансформаторной будкой врезалась в путепровод
В Красноярске выпала из окна многоэтажки и погибла женщина
Едкой дымкой снова накрыло Красноярск
СМИ: бродячих собак на время Универсиады отправят в приюты
Инвесторов для восстановления ДК КрасТЭЦ и парковки у «Кванта» ищут в Красноярске
Зверский убийца своей матери напал с молотком на полицейского и был застрелен
Тепло в Ленинском районе Красноярска дадут после 9 вечера
Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края
Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты»