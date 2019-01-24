Торговый центр «ПокровSky» продают в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-24T11:50:14+03:00

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В Красноярске выставили на продажу крупный торгово-развлекательный центр «ПокровSky». От реализации его площадей владельцы бизнеса намерены выручить почти миллиард, а если быть точными – 950 миллионов рублей. Объявление недавно появилось на сайте Авито.

В нем утверждается, что комплекс на 99% заполняют арендаторы. Он находится в удачном месте - динамично развивающемся микрорайоне «Покровский», вокруг многоэтажная застройка. Якорные операторы «ПокровSky» - «Лента», Magic Land» и ресторан. Так что проходимость комплекса довольно высокая.

Напомним, трехэтажный торговый центр работает с конца 2016-го года. По словам экспертов по недвижимости, есть вероятность, что быстро найти ему нового хозяина будет проблематично. Объект слишком крупный и дорогой. Вместе с тем, возможно, им заинтересуются предприниматели из других регионов.