Пытавшаяся украсть ребенка в перинатальном центре может избежать наказания

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-24T09:34:28+03:00

Сейчас она находится в Шарыпово, у родных

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29-летняя Елена К, напавшая на женщину, чтобы забрать ее ребенка, в перинатальном центре Красноярска, может избежать наказания. Сейчас она не в Красноярске - уехала к родным, в Шарыпово, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Напомним, дикая история случилась 27 ноября прошлого года. Роженицу, которая поднималась по лестнице с ребенком на руках, подозреваемая ударила битой по голове. Но та успела сделать два шага – и упала в коридор приемного отделения.

Испугавшись шума, Елена скрылась. А вскоре на нее вышли полицейские. Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего». Позже выяснилось: женщина до последнего уверяла, что ждет ребенка. Родные и подруги клянутся: Лена точно была беременна. Но, видимо, потом с ней что-то произошло, вот и решилась на такой шаг…

- Подозреваемая уехала к родным, в Шарыпово, - рассказали в краевом следкоме. – Пока находится у них.

К слову, дело может принять неожиданный оборот. У прокуратуры на него другой взгляд. Сотрудники надзорного ведомства считают, что о похищении говорить нельзя, потому что Елена не довела попытку до конца. Сейчас материалы дела рассматривают в прокуратуре. О результатах будет известно уже на следующей неделе.

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