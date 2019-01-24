2019-01-24T08:05:52+03:00
Общество

Мэр Красноярска выступил за выделенные полосы

Их введение улучшит экологическую обстановку в городе
Ася ЖУКОВА
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Мэр Красноярска выступил за выделенные полосы.Мэр Красноярска выступил за выделенные полосы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram выступил за введение выделенных полос. Напомним, осталось только два дня, когда к семи из них добавятся еще 14. Итого: с 26 января заработает 21 «выделенка». За проезд по таким полосам на личных авто будут штрафовать.

Понятно, что вопросов будет много, пишет мэр. Однако этот путь прошли все большие города. Благодаря выделенкам может оздоровиться экологическая обстановка в Красноярске, а также улучшится работа общественного транспорта.

КОНКРЕТНО

В Красноярске 21 выделенная полоса

Действующие:

- Николаевский мост

- Октябрьский мост

- Ленина

- Маркса

- Белинского

- Партизана Железняка

- Металлургов (от Краснодарской до ДК Труда)

Заработают с 26 января:

- Тотмина

- Высотная

- Копылова

- Красной Армии

- Волочаевская

- Профсоюзов

- Шахтеров

- Игарская

- 9 Мая

- Калинина (от Бугача до разворотного кольца)

- Свободный

- Матросова

- Авиаторов

- Коммунальный мост

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