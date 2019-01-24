Командир самолета, ударившегося хвостом о взлетную полосу, оштрафован
Командира экипажа Boeing-737, задевшего хвостом взлетно-посадочную полосу, наказали штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, ЧП случилось 11 декабря 2018 года в аэропорту Нерюнгри (Чульман). В 13 часов по местному времени отсюда должен был отправиться рейс авиакомпании «Якутия» Нерюнгри – Красноярск.
Однако произошло неожиданное: при взлете Boeing ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. В этот момент на борту находились 103 пассажира. Благо, никто не пострадал, рассказывают на ТВК.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку ЧП. Оказалось, его причиной стала неправильная рассадка пассажиров в салоне. И, кроме того, «ненадлежащее выполнение летным экипажем своих обязанностей».
В результате было принято решение: оштрафовать командира на 12,5 тысяч рублей.
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