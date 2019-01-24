«Черную пятницу» объявил Красноярский оперный

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-24T07:03:50+03:00

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Красноярский театр оперы и балета объявил «черную пятницу». Только один день, 25 января, билеты по 100 рублей.

Но не на все спектакли, а на те, что пройдут в рамках Х Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном». Публикуем список:

1 февраля — концерт «Гала-Верди»

3 февраля — «Аида» Дж. Верди

16 февраля — «Пиковая дама» П. Чайковского

24 марта — Tosca Дж. Пуччини

28 и 29 марта — гала-концерты

Купить билеты можно в кассе самого театра. Напоминаем часы ее работы - с 10:00 по 22:00. Встречаемся в оперном на «Параде звезд». Для нас выступят солисты и дирижеры с мировым именем. Ждем всех!

ВАЖНО

На электронные билеты акция не распространяется, пишут «Городские новости». И практика показывает: в кассу лучше приезжать пораньше. К вечеру билеты могут уже раскупить.