За жару +27 в салоне самолета красноярская прокуратура оштрафовала авиакомпанию

СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-24T06:24:10+03:00

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Одну из авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы, наказали за нарушение прав пассажиров. Об этом случае сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Борт» компании выполнял рейс по маршруту Анталья – Белгород. Однако перед вылетом выяснилось: судно неисправно. Пока разбирались, в чем дело, устраняли поломку, прошло 25 минут. Все это время пассажиры, в числе которых были дети и пожилые люди, вынуждены были ждать на 27-градусной жаре. Именно такая температура стояла в салоне лайнера.

После проверки, которую провела красноярская транспортная прокуратура, было возбуждено дело об административном правонарушении. Потому что фактически случившееся является нарушением прав потребителей.

Так что авиакомпанию привлекли к административной ответственности. Ей пришлось заплатить штраф – 30 тысяч рублей.