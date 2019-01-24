Мост глупости? На «Космосе» фура с трансформаторной будкой врезалась в путепровод

СЕГОДНЯ 05:44 2019-01-24T05:44:02+03:00

На «Космосе» фура с трансформаторной будкой врезалась в путепровод. Фото: ЧП - Красноярск.

Изменить размер текста: A A

На «Космосе» в Красноярске грузовик, в кузове которого находилась трансформаторная будка, врезался в путепровод. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

Судя по кадрам, водитель не учел габариты машины и груза, поэтому случилось ЧП. Будка зацепилась за мост, и ее разнесло на куски. Однако водитель не стал даже притормаживать под путепроводом.

После появления видео в соцсетях мужчину высмеяли пользователи:

- О! У нас появился свой мост «Газель» не пройдет?

- Кстати, они не о мост бьются, а об ограничитель, который чуть ниже моста. Потому что мост - это дорого.

- Прикупил мужик новенький трансформатор. Теперь пешком даже в том месте нагибаться будет.

- Вина дорожников - асфальт слишком задрали.

- Вот и у нас есть собственный мост глупости!

Для справки: мост глупости – название проезда под одним из автомостов Санкт-Петербурга. Здесь застряло больше 150 машин.