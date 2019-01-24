В Красноярске выпала из окна многоэтажки и погибла женщина

СЕГОДНЯ 05:13 2019-01-24T05:13:33+03:00

Перед этим она поссорилась с родными

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В Красноярске выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть женщина. Об этом сообщили наши коллеги из издания Krasnoyarskmedia со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла вчера, 23 января. Днем, около половины четвертого - у дома на улице Волгоградской,18. Здесь с одного из верхних этажей упала женщина. Ее возраст сейчас уточняется. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, перед тем, как все случилось, женщина поссорилась со своими близкими.

К месту падения тут же вызвали полицию и «скорую». Врачи делали все возможное, чтобы спасти пострадавшую. Но травмы были слишком серьезными – женщина умерла.

Официальных комментариев о том, что произошло, пока нет. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации. И приносит свои соболезнования близким погибшей.