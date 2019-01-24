Едкой дымкой снова накрыло Красноярск
Красноярск окутала едкая дымка. Она опустилась на город вчера ближе к вечеру, да и сегодня наблюдается та же картина, пишут люди в соцсетях.
Приборы тоже зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. По информации проекта «Красноярск.Небо», в некоторых районах концентрация вредных веществ в воздухе почти в 10 раз выше нормы.
- Поясним: она не должна превышать уровня в 25 микрограммов на кубический метр, - говорят авторы проекта. – Ну а предельно допустимая среднесуточная концентрация - 35 микрограммов.
Между тем сейчас Красноярск накрыла густая пелена. По состоянию на 8 часов утра самая непростая ситуация – в микрорайоне «Образцово» (237ug/m3), на улицах Киренского (198) и Железнодорожников (142).
Больше повезло жителям Удачного, Базаихи и Академгородка. Судя по датчикам, воздух там сравнительно чистый.