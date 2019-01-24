СМИ: бродячих собак на время Универсиады отправят в приюты

СЕГОДНЯ 04:28 2019-01-24T04:28:58+03:00

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В Красноярске бездомных собак предложили отправить в приюты, пока идет Универсиада. Накануне проблему обсудили депутаты городского совета. Напомним, в городе насчитывается пять тысяч бродячих псов, а то и больше, рассказали присутствующие на заседании зоозащитники.

Чтобы предупредить возможные ЧП, связанные с бесхозными животными, депутаты вышли с инициативой об их временной передержке. Что означает: собак нужно отловить и на десять дней поместить в приюты.

На содержание одного пса в приюте уйдет, как минимум, 70 рублей. Надо заключить договоры с предпринимателями, чтобы те поселили у себя собак, заключили в горсовете.

Понятно, что для всех животных вольеров не хватит. Так что возникла необходимость построить новые.

К слову, чтобы разместить в приютах пять тысяч собак города (а их еще надо поймать и транспортировать) может потребоваться примерно 3,5 миллиона рублей.