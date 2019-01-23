2019-01-23T17:09:02+03:00
Общество

Инвесторов для восстановления ДК КрасТЭЦ и парковки у «Кванта» ищут в Красноярске

А также для создания пикниковых зон
Ася ЖУКОВА
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Инвесторов для восстановления ДК КрасТЭЦ и парковки у «Кванта» ищут в Красноярске.Инвесторов для восстановления ДК КрасТЭЦ и парковки у «Кванта» ищут в Красноярске.Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске ищут инвесторов для реконструкции нескольких заброшенных зданий и создания зон пикников. Об этом сообщили на сайте мэрии. Если найдутся люди, которые готовы вложить свои средства, проекты можно сдать уже к 2021-м году.

Всего в списке порядка 10 объектов:

- планируется возведение здания у ТК «Квант» (улица Красной Армии,10). Стройку заморозили больше 10 лет назад. Вместо нее - парковка. Предполагается, что вместо нее вырастет крупный комплекс с торговыми и офисными площадками. Работы обойдутся примерно в 600 миллионов.

- основательная реконструкция ДК «КрасТЭЦ». Сейчас здание пустует, там орудуют вандалы. На восстановление, по подсчетам мэрии, нужно 70 миллионов.

- создание парка активного отдыха на острове Молокова (60 миллионов) и двух пикниковых зон вдоль берегов Енисея. В Свердловском районе (от Гладкова,8 до Судостроительной,177) и в Советском – неподалеку от конечной остановки 83-го автобуса.

Кроме того, нужны инвесторы, чтобы помочь восстановить спортбазу у стадиона «Динамо» в Студгородке, недостроенный бассейн на Вавилова. Также предполагается возвести два спортивных комплекса в переулке Афонтовском и микрорайоне Солнечном, детсад в Советском районе и вторую очередь кинотеатра «Мечта».

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