СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-23T16:17:33+03:00

Зверский убийца своей матери напал с молотком на полицейского и был застрелен. Фото: ЧП Хакасия.

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Жуткая история произошла в городе Абаза (Хакасия) 20 января. В доме по улице Ленина было обнаружено тело 59-летней женщины с ранами головы и шеи, рассказывают в следкоме по РХ.

Вот предварительная версия следователей. Ночью между матерью и ее 32-летним сыном случилась ссора. Вскипев, мужчина схватил самодельный молоток и несколько раз ударил по голове и шее женщины. Она умерла на месте.

- Услышав громкий шум музыки, раздававшийся из квартиры, соседка позвонила в полицию, - говорят следователи. – Прибыв на место, полицейские увидели в квартире тело.

Застигнутый врасплох мужчина пошел на них с молотком. И получил два выстрела – в грудь и руку. А после скончался от ран.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Начато расследование. Проверяется, правомерно ли было применять оружие.

Есть сведения, что мужчина состоял на учете у врача, имел проблемы с психикой.