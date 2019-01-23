Зверский убийца своей матери напал с молотком на полицейского и был застрелен
Жуткая история произошла в городе Абаза (Хакасия) 20 января. В доме по улице Ленина было обнаружено тело 59-летней женщины с ранами головы и шеи, рассказывают в следкоме по РХ.
Вот предварительная версия следователей. Ночью между матерью и ее 32-летним сыном случилась ссора. Вскипев, мужчина схватил самодельный молоток и несколько раз ударил по голове и шее женщины. Она умерла на месте.
- Услышав громкий шум музыки, раздававшийся из квартиры, соседка позвонила в полицию, - говорят следователи. – Прибыв на место, полицейские увидели в квартире тело.
Застигнутый врасплох мужчина пошел на них с молотком. И получил два выстрела – в грудь и руку. А после скончался от ран.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Начато расследование. Проверяется, правомерно ли было применять оружие.
Есть сведения, что мужчина состоял на учете у врача, имел проблемы с психикой.