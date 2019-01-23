Тепло в Ленинском районе Красноярска дадут после 9 вечера

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-23T15:32:49+03:00

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Восстановить подачу тепла в Ленинском районе Красноярска обещают после девяти часов вечера. Как сообщили на официальной странице Сибирской генерирующей компании в соцсетях, сварочные работы на месте повреждения трубопровода завершились в 18:50. И тут же началась подготовка к заполнению сетей. На это может потребоваться еще час-два. Для жителей, попавших в зону отключения, работает «горячая линия» - 274-49-01, 8-923-351-49-80

Напомним, сегодня утром в районе дома на улице Богдана Хмельницкого, 2А произошел порыв трубопровода. Из-под земли начал хлестать многометровый фонтан воды.

На место выехали специалисты. оперативно локализовали повреждение, откачали воду и начали ремонт. Но порядка 240 «адресов» временно остались без тепла. Их перевели на резервную схему подачи горячей воды. А теплоснабжение (хоть и с пониженными параметрами) осуществили с обратного трубопровода.

Теперь почти все работы завершены, а, значит, потребителей переключат на постоянную схему теплоснабжения.