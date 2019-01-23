СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-23T14:14:06+03:00

Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты». Фото: Мария ЛЕНЦ

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У красноярцев еще раз поинтересуются, нужен ли им McDonald’s в Северном. Распоряжение о повторных слушаниях по поводу строительства ресторана на газоне у «Планеты» подписал глава города Сергей Ерёмин.

Напомним, первые прошли в начале декабря прошлого года. Тогда участок дороги от Алексеева до Октябрьского моста (на Авиаторов) решили отдать под постройку «инвестиционно привлекательного объекта». На новых слушаниях горожанам предложат высказаться, нужны ли там «объекты придорожного сервиса».

К слову, многие считают, что открытие здесь точки общепита негативно скажется на дорожной ситуации – приведет к возникновению заторов. Так или иначе при принятии окончательного решения обещают учесть все «против» и «за».

Напомним, в соглашении, подписанном мэрией с кемеровской компанией «Инрусинвест», говорится: до конца текущего года в Красноярске будет возведено не меньше пяти ресторанов McDonald’s. Два уже принимают посетителей – на Перенсона и Молокова.

Дата слушаний о строительстве еще одного – на Авиаторов – пока не озвучена.