2019-01-23T14:14:06+03:00
Общество

Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты»

Будут повторные слушания
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты».Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты».Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У красноярцев еще раз поинтересуются, нужен ли им McDonald’s в Северном. Распоряжение о повторных слушаниях по поводу строительства ресторана на газоне у «Планеты» подписал глава города Сергей Ерёмин.

Напомним, первые прошли в начале декабря прошлого года. Тогда участок дороги от Алексеева до Октябрьского моста (на Авиаторов) решили отдать под постройку «инвестиционно привлекательного объекта». На новых слушаниях горожанам предложат высказаться, нужны ли там «объекты придорожного сервиса».

К слову, многие считают, что открытие здесь точки общепита негативно скажется на дорожной ситуации – приведет к возникновению заторов. Так или иначе при принятии окончательного решения обещают учесть все «против» и «за».

Напомним, в соглашении, подписанном мэрией с кемеровской компанией «Инрусинвест», говорится: до конца текущего года в Красноярске будет возведено не меньше пяти ресторанов McDonald’s. Два уже принимают посетителей – на Перенсона и Молокова.

Дата слушаний о строительстве еще одного – на Авиаторов – пока не озвучена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тепло в Ленинском районе Красноярска дадут после 9 вечера
Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края
Красноярским выпускникам расскажут, как не сойти с ума перед ЕГЭ
Любитель подводной рыбалки? Спасение провалившегося в Енисей пикапа попало на видео
Оттепель с черным снегом в Красноярске сменится похолоданием
Пропавшая после записки «Не справилась» девушка сама вернулась домой
Больше 200 домов Красноярска остались без тепла из-за аварии
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова
Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске
Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики
После ликвидации забившего в Красноярске фонтана кипятка ведется ремонт трубопровода
На 583 рубля подняли в Красноярском крае выплаты почетным донорам
За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии
Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске
Авиационный ангар на красноярской Взлётке снесут до конца февраля
Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае
В Сосновоборске 11-летний мальчик пропал по пути в школу
За неделю в больницы Красноярского края с подозрением на пневмонию привезли почти 900 человек
Украли шар: в центре Красноярска вандалы сломали арт-елку
Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал»