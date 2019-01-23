2019-01-23T13:35:42+03:00
Общество

Красноярским выпускникам расскажут, как не сойти с ума перед ЕГЭ

Не удивляйтесь, это название тренинга – дословно
Ася ЖУКОВА
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Красноярским выпускникам расскажут, как не сойти с ума перед ЕГЭ.Красноярским выпускникам расскажут, как не сойти с ума перед ЕГЭ.Фото: Ася ЖУКОВА
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«Как окончить школу и не сойти с ума», расскажут выпускникам Красноярска. Тренинг с таким необычным, прямо скажем, названием пройдет в клубе «Пилот».

До ЕГЭ и ГИА осталось только четыре месяца, для многих школьников – это большой стресс. Поэтому специалисты молодежного центра «Новые имена» решили помочь выпускникам подготовиться к испытаниям – морально. Чтобы потом те успешно справились с аттестацией.

На мероприятия можно приходить одному, с друзьями или родителями. Вход бесплатный. Главное – заранее зарегистрироваться. Сделать это можно вот здесь.

Что обещают?

- выпускникам посоветуют, как поступить, если все каникулы они готовились в ЕГЭ и сейчас без сил;

- расскажут, как правильно расставить приоритеты и создать план работы;

- порекомендуют, что делать, если стресс не отпускает.

Ждем всех 29 января в 16:00. Место встречи - МТБЦ «Пилот» (Аэровокзальная, 10).

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