Оттепель с черным снегом в Красноярске сменится похолоданием

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-23T12:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На смену оттепели, из-за которой весь Красноярск «утонул» в черном снегу, идет похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

- В городе тепло почти целую неделю, - пишут в соцсетях. – На улицах – грязная снежная «каша», все черное, картина неприглядная. Скорей бы выпал снег что ли!

Впрочем, осадков нам пока не обещают. А вот холода – пожалуйста. Сегодня днем, 23 января, на улице было минус 4 градуса. Но к вечеру начало подмораживать. Уже нынешней ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 16.

В светлое время суток 24 и 25 января минус 7-9, в темное минус 13-15. В выходные будет наблюдаться примерно та же картина. В пятницу и воскресенье пройдет небольшой снег.

А вот к началу следующей недели подморозит чуть основательнее. Днем минус 14-19, ночью минус 20-22. Но разве для Сибири это холода?