2019-01-23T11:04:56+03:00
Происшествия

Больше 200 домов Красноярска остались без тепла из-за аварии

Ремонт обещают завершить до конца дня
Ася ЖУКОВА
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Больше 200 домов Красноярска остались без тепла из-за аварии. Фото: стоп-кадр ТВК.Больше 200 домов Красноярска остались без тепла из-за аварии. Фото: стоп-кадр ТВК.
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Коммунальная авария в Красноярске оставила без тепла больше 200 домов, а также детский сад. Из-за порыва магистрального трубопровода, произошедшего утром в Ленинском районе, пришлось ограничить подачу тепла по 240 адресам, сообщили в пресс-службе красноярского филиала Сибирской генерирующей компании.

Напомним, сегодня около 9 утра на улице Хмельницкого забил из-под земли многометровый гейзер. «Высотой с пятиэтажный дом», - писали в соцсетях.

Место порывы обнаружено, он локализован. Ведутся восстановительные работы. Однако ремонт осложняется тем, что рядом с точкой повреждения находятся силовые электрические кабели. Пока жители микрорайона Энергетики получают тепло и горячую воду по обратному трубопроводу. Но параметры могут быть снижены.

Сейчас в Красноярске минус 6, к вечеру может похолодать до минус 13-15. Специалисты обещают завершить ремонт до конца дня. Жителям домов, попавших в зону отключения, рекомендуют не открывать балконы и окна до тех пор, пока подача тепла не будет восстановлена.

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