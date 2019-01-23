Больше 200 домов Красноярска остались без тепла из-за аварии
Коммунальная авария в Красноярске оставила без тепла больше 200 домов, а также детский сад. Из-за порыва магистрального трубопровода, произошедшего утром в Ленинском районе, пришлось ограничить подачу тепла по 240 адресам, сообщили в пресс-службе красноярского филиала Сибирской генерирующей компании.
Напомним, сегодня около 9 утра на улице Хмельницкого забил из-под земли многометровый гейзер. «Высотой с пятиэтажный дом», - писали в соцсетях.
Место порывы обнаружено, он локализован. Ведутся восстановительные работы. Однако ремонт осложняется тем, что рядом с точкой повреждения находятся силовые электрические кабели. Пока жители микрорайона Энергетики получают тепло и горячую воду по обратному трубопроводу. Но параметры могут быть снижены.
Сейчас в Красноярске минус 6, к вечеру может похолодать до минус 13-15. Специалисты обещают завершить ремонт до конца дня. Жителям домов, попавших в зону отключения, рекомендуют не открывать балконы и окна до тех пор, пока подача тепла не будет восстановлена.