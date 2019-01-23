2019-01-23T09:39:15+03:00
Общество

Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова

Арт-объект посвящен матери художника
Ася ЖУКОВА
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Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске, страница в соцсетях.Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова. Фото: музей-усадьба Сурикова в Красноярске, страница в соцсетях.
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Большой ажурный светильник установили в красноярском сквере имени Сурикова. Он создан в честь матери художника, рассказали на официальной странице музея имени Сурикова в соцсетях.

Проект представляет собой выставку картин «Суриков и Сибирь» из коллекции музея. На них – впечатления мастера о наших краях, их колорите, местных жителях.

Полотна и пространство сквера будут освещено по-особому. Специально для этого был создан уникальный ажурный «ночник», так преломляющий свет, что все вокруг превращается в затейливое кружево.

- Этот арт-объект мы посвятили матери Василия Ивановича Сурикова, - рассказывают в музее. – Известно, что она увлекалась рукоделием. Связанные ею кружева бережно хранятся в нашем музее.

Новый выставочный проект откроется 24 января в 18 часов. Во время работы арт-объекта будет звучать музыка любимых композиторов Сурикова - Бетховена, Баха, Рубинштейна, Скрябина, Мусоргского.

Пока монтаж еще не окончен, отмечают создатели выставки. На эффектные снимки рассчитывать не стоит. Ждем всех с 24 января!

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