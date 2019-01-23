2019-01-23T08:54:07+03:00
Общество

Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики

Гарантируется конфиденциальность
Ася ЖУКОВА
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Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики.Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики.Фото: Мария ЛЕНЦ
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О реальных доходах жителей Красноярского края собираются узнать статистики. Участникам опроса обещают конфиденциальность, сообщили в Красноярскстате.

Предполагается, что мероприятие пройдет во всей России. Кстати, оно ежегодное, проводится с 2012-го. Даты организации его в Красноярске - с 25 января по 7 февраля. До этого 23 и 24 января устроят обучение 39 интервьюеров.

Опрашиваться будут все жители края старше 16 лет. Им зададут вопросы об оплате труда, доходах от самозанятости, о получении социальных пособий.

- В результате мы будем иметь информацию об уровне доходов различных слоев населения, в том числе малоимущих семей, - пояснили в ведомстве. – Узнаем, как влияют меры социальной поддержки на их благосостояние. Также наблюдение поможет выявить тенденции в изменении уровня бедности.

Все эти сведения разглашению не подлежат, подчеркивают статистики. Их используют исключительно для составления аналитических документов.

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