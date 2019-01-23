2019-01-23T10:34:17+03:00
Происшествия

После ликвидации забившего в Красноярске фонтана кипятка ведется ремонт трубопровода

Дома подключили к сетям по резервной схеме [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Фонтан кипятка ударил из-под земли в Красноярске. Фото, видео: ТВК.Фонтан кипятка ударил из-под земли в Красноярске. Фото, видео: ТВК.
Изменить размер текста:

ЧП в Красноярске: на правобережье из-под земли забил огромный фонтан с горячей водой. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

- Сегодня утром у нас образовался «гейзер», ударил кипяток, - рассказывают очевидцы. – Высотой с пятиэтажку! Ну, метров 10 точно, а то и больше. Фонтан гигантский, вода хлещет, все окутано клубами пара.

Фонтан кипятка в Красноярске..

Как выяснилось, неподалеку от дома по адресу улица Богдана Хмельницкого,2А случился порыв трубы.

Сейчас место аварии обнаружено, порыв локализован, сообщили в пресс-службе красноярского филиала СГК. Пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды больше, чем в 200 домах и в детском саду. Позже их подключили к сетям по резервной схеме. Но параметры временно будут снижены. Чтобы начать ремонт, рабочие откачали вышедшую на поверхность воду.

Больше информации о случившемся жители района могут получить по телефонам «горячей линии». Чтобы запросить последнюю информацию, звоните на номера 274-49-01 и 8-923-351-49-80.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Огромный кружевной светильник появился в сквере Сурикова
Самые непопулярные маршруты назвали в Красноярске
Реальные доходы красноярцев хотят выяснить статистики
На 583 рубля подняли в Красноярском крае выплаты почетным донорам
За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии
Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске
Авиационный ангар на красноярской Взлётке снесут до конца февраля
Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае
В Сосновоборске 11-летний мальчик пропал по пути в школу
За неделю в больницы Красноярского края с подозрением на пневмонию привезли почти 900 человек
Украли шар: в центре Красноярска вандалы сломали арт-елку
Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал»