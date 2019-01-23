После ликвидации забившего в Красноярске фонтана кипятка ведется ремонт трубопровода

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-23T10:34:17+03:00

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ЧП в Красноярске: на правобережье из-под земли забил огромный фонтан с горячей водой. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

- Сегодня утром у нас образовался «гейзер», ударил кипяток, - рассказывают очевидцы. – Высотой с пятиэтажку! Ну, метров 10 точно, а то и больше. Фонтан гигантский, вода хлещет, все окутано клубами пара.

Фонтан кипятка в Красноярске..

Как выяснилось, неподалеку от дома по адресу улица Богдана Хмельницкого,2А случился порыв трубы.

Сейчас место аварии обнаружено, порыв локализован, сообщили в пресс-службе красноярского филиала СГК. Пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды больше, чем в 200 домах и в детском саду. Позже их подключили к сетям по резервной схеме. Но параметры временно будут снижены. Чтобы начать ремонт, рабочие откачали вышедшую на поверхность воду.

Больше информации о случившемся жители района могут получить по телефонам «горячей линии». Чтобы запросить последнюю информацию, звоните на номера 274-49-01 и 8-923-351-49-80.