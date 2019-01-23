На 583 рубля подняли в Красноярском крае выплаты почетным донорам

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-23T07:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае увеличили размер выплаты почетным донорам. Об этом сообщили с министерстве социальной политики.

Сумма, правда, изменилась незначительно – на 583 рубля. Если раньше почетному донору в год полагалось 13 тысяч 562, то теперь 14 тысяч 145 рублей. Деньги выдают единоразово, не позже 1 апреля.

Сейчас в Красноярском крае 6546 почетных доноров. С каждым годом их количество растет. В 2018-м году этот статус получили еще 273 человека.

Напомним, звание «Почетный донор» присваивают человеку, бесплатно и по доброй воле сдавшему кровь не меньше 40 раз, плазму крови – больше 60 раз.

К слову, донорам полагается: после сдачи крови бесплатное питание и освобождение от работы на день. Им предоставляется отпуск в удобное время года, оказывают медпомощь в государственных учреждениях без очереди…