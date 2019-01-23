2019-01-23T06:27:37+03:00
Происшествия

За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии

Его оштрафуют на… 15 тысяч
Ася ЖУКОВА
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За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии.За разрешение другу отстрелять 1,4 тысяч соболей осудили экс-инспектора минэкологии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший инспектору отдела министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края попал под суд за разрешение на отстрел 1,4 тысяч соболей, выписанное другу. Причем бумагу подмахнули задним числом. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- В конце февраля 2017 года к госинспектору отдела организации деятельности в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов на территории Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов обратился знакомый, - поясняют следователи. – Он попросил выдать ему разрешение на добычу пушнины, которая УЖЕ была добыта незаконным способом.

В итоге специалист составил документы, указав в них других людей. Тех, кто вообще не занимался охотой. И передал разрешения на отстрел соболей товарищу.

Когда об этом стало известно, на инспектора завели уголовное дело по статье «Служебный подлог». И недавно Тунгусско-Чунский районный суд вынес приговор. Правда, на удивление мягкий. Мужчине выписали штраф – 15 тысяч рублей.

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