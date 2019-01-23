2019-01-23T06:00:48+03:00
Общество

Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске

Многие до сих пор недовольны тем, как вывозятся отходы
Ася ЖУКОВА
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Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске.Митинг против мусорной реформы пройдет в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый митинг против мусорной реформы 3 февраля планируется в Красноярске. Об этом сообщила в своем фейсбуке общественница Евгения Елизарьева.

По мнению представителей инициативной группы, многие признают «частичную несостоятельность операторов», берущих плату за «несуществующую услугу». Активисты предлагают: нужно провести реформу в несколько этапов до 1 февраля 2020 года, причем не вовлекая в процесс горожан.

Организовать митинг собираются на Театральной площади или перед зданием БКЗ. Ориентировочное время - с 13 до 15 часов, в мероприятии примут участие порядка 300 человек.

Предыдущий митинг состоялся 16 декабря. Участники требовали выяснить, насколько законно введение разных тарифов для жителей левобережья и правобережья Красноярска. И в конце декабря разрыв ликвидировали.

Напомним, после новогодних каникул многие дворы Красноярска «утонули» в мусоре. Отходы не вывозились в течение недели или больше. Как выяснилось позже, в маршрутах новых операторов не был прописан ряд адресов. Кроме того, часть УК не успели заключить договоры с компаниями-подрядчиками.

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