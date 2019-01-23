Авиационный ангар на красноярской Взлётке снесут до конца февраля

СЕГОДНЯ 05:38 2019-01-23T05:38:00+03:00

На его месте будет парковка

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В Красноярске начался снос старого авиационного ангара на Взлетной,3. Работы предполагается завершить до конца февраля, рассказали накануне в службе городовых.

Первый этап – выстекление окон – стартовал в начале января. А вчера специалисты со спецтехникой стали сносить само здание. Кстати, до этого оно было в федеральной собственности. А в конце 2018-м строение передали муниципалитету.

Напомним, ранее глава Советского района Дмитрий Дмитриев сообщил в своем Instagram: на месте ангара разобьют парковку. Причем платную муниципальную – средства от ее работы будут поступать в бюджет.

Примечательно, что весной 2016-го СМИ писали: ангар ликвидировать не будут. А превратят в музей освоения русского севера. Одним из его экспонатов должен был стать найденный на Таймыре американский самолет «Дуглас»…

К слову, заброшенный ангар и здание аэропорта – это все, что осталось от воздушной гавани «Красноярск Северный». Она прекратила свое существование в конце 80-х, сейчас здесь микрорайон Взлётка.