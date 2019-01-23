СЕГОДНЯ 04:00 2019-01-23T04:00:25+03:00

В Сосновоборске 11-летний мальчик пропал по пути в школу. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О ребенке ничего неизвестно уже сутки

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В Сосновоборске (Красноярский край) бесследно исчез 11-летний Кирилл Мокров. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вчера, 22 января, мальчик ушел из дома (улица Ленинского комсомола,1) в школу № 4, - рассказывают волонтеры. – Однако там не появился. О ребенке ничего неизвестно уже сутки.

Приметы: рост 145 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, худощавого телосложения.

Особая приметы: мальчик картавит.

Был одет: черная куртка с рисунком белого цвета – в виде изогнутых линий и синей надписью MORZA, темно-синие брюки, черные ботинки, серая вязаная шапка с помпоном.

Если вам известно, где находится Кирилл, если вы его видели, срочно сообщите 8 (39131) 2-02-86 (полиция, Сосновоборск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

Отметим, в минувшие выходные под Сосновоборском – в деревне Бархатово – также пропал 11-летний ребенок, Данил Ж. Он не вернулся из школы. Нашли на следующий день полицейские. Мальчик уехал к другу в Сосновоборск.