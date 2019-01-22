СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-22T15:42:55+03:00

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За неделю в больницы Красноярского края с подозрением на пневмонию привезли почти 900 человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

Большая часть заболевших – жители Красноярска. В нашем городе за третью неделю января за помощью к медикам обратились более 600 человек, у всех один предварительный диагноз – внебольничная пневмония.

- Пневмонии регистрируются в любое время года, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом при несвоевременном обращении за медицинской помощью и самолечении. При появлении первых признаков заболевания гриппом или другими острыми респираторными вирусными заболеваниями необходимо остаться дома и обратиться к врачу, ни в коем случае не заниматься самолечением. Поздняя диагностика внебольничных пневмоний и задержка с началом назначенного врачом лечения ухудшают прогноз заболевания, - говорят в пресс-службе краевого управления роспотребнадзора.