СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-22T15:18:37+03:00

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Украли шар: в центре Красноярска вандалы сломали арт-елку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали организаторы фестиваля урбанистического искусства «Арт-Ёлка».

Один из объектов фестиваля находится рядом с остановкой «Театр музкомедии», у перекрестка Мира-Профсоюзов. Это, как бы, не совсем елка. Это скульптура под названием «Рука судьбы». Выглядит как большая рука, которая держит прозрачный елочный шар. Вот этот шар как раз и украли хулиганы.

Так совпало, что фотокорреспондент «Комсомолки» Мария Ленц оказалась рядом со скульптурой в воскресенье и успела заснять его, что называется, в полной комплектации. Второй раз Мария оказалась там же сегодня, во вторник. Шара уже не было.

Арт-объект после посещения хулигановФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вскоре деталь была найдена неподалеку. До инцидента объект находился на доработке, и после подобного «привета» от жителей города было решено полностью изменить концепцию арт-объекта, - говорят организаторы фестиваля.

А еще они просят откликнуться тех, кто стал очевидцем акта вандализма. Если вы видели тех, кто стащил шар с «Руки судьбы» позвоните по телефону: (391) 274-54-12.