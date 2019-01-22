Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал»
Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.
Очередь в кассы теперь электронная.Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Несмотря на то, что железнодорожный вокзал Красноярска построен сравнительно недавно, некоторые современные технические и инженерные решения в нем не были применены. Поэтому компания проводит техническое перевооружение вокзала к Универсиаде, во время которой он будет принимать болельщиков и гостей спортивного события со всего мира. Проект предполагает модернизацию здания с применением IT-решений и максимальным учетом стандартов комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных, - прокомментировал начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.
В здании работает автоматический климат-контрольФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Система «Умный вокзал» - это автоматизированный комплекс контроля климата внутри помещения, который сам регулирует температуру, влажность, освещение, когда нужно включает дополнительное отопление или проветривание.
В рамках модернизации многое сделали для повышения безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Здесь внедрили также «умную» систему информирования пассажиров – объявления о прибытии и отправлении поездов звучит без участия оператора. А в здании и на платформах установили 50 новых современных табло с информацией на русском и английском языках.
Вокзал готовится принимать пассажировФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Чтобы купить билет в кассе, теперь предварительно придется взять талон в электронную очередь, которая автоматически распределяет по окнам ожидающих людей. Так очередь движется быстрее.
Комплекс полностью оборудовали под потребности людей с ограниченными возможностямиФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
В залах ожидания вокзала сделали более десяти терминалов для зарядки гаджетов, а во всем здании теперь есть доступ к беспроводному интернету.
В здании работает wi-fiФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Кроме того, здание вокзала полностью адаптировали для пользования людей с повышенными потребностями.
Сделали игровую и для маленьких пассажировФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
В общей сложности на реконструкцию компания РЖД потратила более 1,6 миллиардов рублей. Все работы по модернизации комплекса закончат в феврале.