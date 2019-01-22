СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-22T14:28:32+03:00

Все работы по модернизации комплекса закончат в феврале. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Гостей Красноярска будет принимать «умный железнодорожный вокзал». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.

Очередь в кассы теперь электронная.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Несмотря на то, что железнодорожный вокзал Красноярска построен сравнительно недавно, некоторые современные технические и инженерные решения в нем не были применены. Поэтому компания проводит техническое перевооружение вокзала к Универсиаде, во время которой он будет принимать болельщиков и гостей спортивного события со всего мира. Проект предполагает модернизацию здания с применением IT-решений и максимальным учетом стандартов комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных, - прокомментировал начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

В здании работает автоматический климат-контрольФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Система «Умный вокзал» - это автоматизированный комплекс контроля климата внутри помещения, который сам регулирует температуру, влажность, освещение, когда нужно включает дополнительное отопление или проветривание.

В рамках модернизации многое сделали для повышения безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь внедрили также «умную» систему информирования пассажиров – объявления о прибытии и отправлении поездов звучит без участия оператора. А в здании и на платформах установили 50 новых современных табло с информацией на русском и английском языках.

Вокзал готовится принимать пассажировФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы купить билет в кассе, теперь предварительно придется взять талон в электронную очередь, которая автоматически распределяет по окнам ожидающих людей. Так очередь движется быстрее.

Комплекс полностью оборудовали под потребности людей с ограниченными возможностямиФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В залах ожидания вокзала сделали более десяти терминалов для зарядки гаджетов, а во всем здании теперь есть доступ к беспроводному интернету.

В здании работает wi-fiФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, здание вокзала полностью адаптировали для пользования людей с повышенными потребностями.

Сделали игровую и для маленьких пассажировФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В общей сложности на реконструкцию компания РЖД потратила более 1,6 миллиардов рублей. Все работы по модернизации комплекса закончат в феврале.