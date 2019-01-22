СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-22T13:24:35+03:00

На жителя краевого центра завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске мужчина дал полицейскому взятку, чтобы «отмазать» сына – следователи завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

По предварительной версии следователей, 48-летний житель краевого центра 14 января, сев в автомобиль оперативника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, положил в бардачок машины 25 000 рублей.

Взамен мужчина хотел, чтобы полицейский не привлекал к административной ответственности его сына.

- Сотрудник полиции, сидевший за рулем автомобиля, от взятки отказался и составил в отношении правонарушителя протокол об административном правонарушении, - комментируют в ГСУ СК региона.

Теперь на жителя краевого центра завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Если вину мужчины признает суд, ему может грозить штраф.