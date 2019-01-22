СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-22T12:41:58+03:00

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Не выключать огни! В Красноярске сохранят атмосферу праздника до середины марта. Как рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова, в краевом центре каждый день будут включать уличную иллюминацию, установленную на столбах освещения. В таком режиме праздничная подсветка будет работать до окончания Универсиады.

- По регламенту городская иллюминация включается только в дни официальных государственных праздников, а также во время проведения крупных международных и массовых мероприятий, которые проводятся в городе. Большого увеличения объема финансовых средств на такой режим работы не потребуется, так как иллюминация в феврале и марте в любом случае включалась бы часто. Кроме того, все конструкции современные и потребляют малый объем электроэнергии, так как сделаны с применением энергосберегающих материалов, - комментирует Светлана Трушкова.