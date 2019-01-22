2019-01-22T11:48:37+03:00
Общество

В Красноярском крае семьей девочки, выбежавшей ночью на мороз босиком, заинтересовались следователи

Сотрудники регионального СК проводят доследственную проверку
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Об этом случае следователи узнали из СМИ и инициировали проведение проверки.Об этом случае следователи узнали из СМИ и инициировали проведение проверки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае семьей девочки, выбежавшей ночью на мороз босиком, заинтересовались следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Напомним, все случилось на днях в селе Ирбеское. Пятилетнюю девочку, босую и без верхней одежды совершенно случайно увидели инспекторы ДПС, ночью патрулировавшие улицы районного центра. Малышка стояла у ограды частного дома.

Полицейские усадили девочку в машину, обогрели, увезли в больницу. Скоро нашлась и ее мама. Женщина рассказала: ушла на работу в ночь, а с девочкой оставила взрослого сына. Тот, когда сестренка уснула, куда-то ушел. А девочка проснулась, испугалась и выбежала на улицу раздетая и босая.

Об этом случае следователи узнали из СМИ и инициировали проведение проверки. По ее результатам сотрудники СК примут решение. Если найдут в случившемся состав преступления, то заведут дело.

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