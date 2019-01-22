Продолжается прием заявок на конкурс «Нарисуй своего снеговика!»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-22T10:20:13+03:00

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Три больших снежных шара, нос из морковки, глазки из камушков или угольков, на шее - шарф, на голове – ведро, в круглых руках метла. И улыбается! А какой твой снеговик? Пофантазируй! Нарисуй и отправь на конкурс «Нарисуй своего снеговика!» от «Комсомолки». К участию приглашаются дети из Красноярска (возраст не имеет значения).

Необходимо нарисовать снеговика, а после загрузить рисунок на страницу конкурса. От каждого участника принимается только одна работа. В описании укажите свое имя, фамилию, возраст. И добавьте пару предложений про своего снежного друга. Напишите свой контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Прием заявок стартовал 18 января, когда во всем мире празднуется День снеговика. Голосование начнется 18 февраля. 25 февраля – подведение итогов. А победителей мы наградим 28 февраля. Это еще одна праздничная дата, но уже для российских снеговиков.

По результатам голосования 1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Мы готовы отметить еще трех участников в номинациях. Каких? Все подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.