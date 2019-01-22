Только за сутки привезли 70 человек: в Красноярске вспышка пневмонии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-22T09:45:45+03:00

63 взрослых пациентов и 7 детей – столько людей госпитализировали с подозрением на пневмонию в городские учреждения за минувшие 24 часа. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Только за сутки в больницы города привезли 70 человек: в Красноярске вспышка пневмонии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой больницы.

63 взрослых пациентов и 7 детей – столько людей госпитализировали с подозрением на пневмонию в городские учреждения за минувшие 24 часа. Это информация городского мониторинга от профессора-терапевта краевой больницы Ирины Демко. В целом в каждой больнице краевого центра сейчас десятки жителей города с этим диагнозом. Есть и тяжелые пациенты, находящиеся в реанимации. По данным медиков, количество заболевших стало резко расти в декабре прошлого года.

В краевой больнице говорят, на сегодняшнюю дату у них 17 тяжелых пациентов с пневмонией.

- В прошлом году у нас была передышка. Эпидемическая картина зимы 2018-2019 годов напоминает аналогичную в 2016 году. К счастью, 50% населения края привиты от гриппа, и среди зафиксированных тяжелых пневмоний нет ни одного привитого, но все равно: эпидкартина мрачная. По моему мнению, тяжелая ситуация продлится до марта, но могу успокоить граждан - мы держим ситуацию под контролем, - комментирует Ирина Демко.