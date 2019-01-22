В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Море соблазна»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-22T09:42:18+03:00

24 января во всем мире, и в России выходит триллер «Море соблазна», наполненный сложными для персонажей решениями, сожалениями о сделанном и несделанном, расследованиями и солёным теплым бризом. Фото: kinopoisk.ru

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Фильм от сценариста «Девушка застрявшая в паутине» и сериала «Острые козырьки» Стивена Найта, в это раз выступившего режиссером остросюжетного фильма «Море соблазнов». В главных ролях Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй.

24 января во всем мире, и в России выходит триллер «Море соблазна», наполненный сложными для персонажей решениями, сожалениями о сделанном и несделанном, расследованиями и солёным теплым бризом.

Горячее солнце близ Карибских островов, бесконечный синий океан и человеческие тайны, которые он навсегда унесет с собой.

Единственная женщина, которую любил Бакер, вышла замуж за известного миллиардера и проживает на вилле в Майами. Внезапно она вновь появляется в его жизни и умоляет защитить ее от тирана. С этой минуты знакомые воды превращаются в море соблазна…

У вас есть отличная возможность узнать об этой драматичной истории на день раньше всех!

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