2019-01-22T08:23:33+03:00
Общество

У красноярских депутатов отберут полномочия согласования замов главы города

Прокуратура посчитала это вмешательством в работу городской власти, противоречащим конституционным принципам
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Прокуратура провела проверку и сочла такие полномочия народных избранников ограничивающими самостоятельность главы КрасноярскаПрокуратура провела проверку и сочла такие полномочия народных избранников ограничивающими самостоятельность главы КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У красноярских депутатов отберут полномочия согласования замов главы города. как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, депутаты городского совета прошлого созыва (новы созыв избрали осенью прошлого года) внесли поправки в устав города. Согласно этим изменениям кандидатуры замов главы города по нескольким направлениям не могли назначать без одобрения депутатов.

Однако, прокуратура провела проверку и сочла такие полномочия народных избранников ограничивающими самостоятельность главы Красноярска и противоречащими конституционным принципам разделения властей.

- Учитывая, что закрепление указанных полномочий городского Совета депутатов в уставе Красноярска, как в основополагающем муниципальном нормативном правовом акте, представляет собой вмешательство в деятельность органа местного самоуправления при принятии им решений, и лишает городскую администрацию, как исполнительный орган власти, права самостоятельно решать вопросы городского значения, судебный орган признал требования прокурора края обоснованными, - говорят в пресс-службе краевой прокуратуры.

Представители прокуратуры потребовали от горсовета самостоятельно снова внести изменении в устав, но там отказали. И тогда сотрудники прокуратуры подали в суд, суд встал на сторону представителей закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае семьей девочки, выбежавшей ночью на мороз босиком, заинтересовались следователи
Продолжается прием заявок на конкурс «Нарисуй своего снеговика!»
Только за сутки привезли 70 человек: в Красноярске вспышка пневмонии
В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Море соблазна»
В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице босиком
Красноярские ученые предложили технологию переработки рыбных отходов на Марсе
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
«Куда смотрел?»: в Красноярске водитель легковушки не пропустил «скорую» с мигалкой
Бараки в самом центре Красноярска признали аварийными
Серьезное лобовое столкновение на окраине Красноярска: есть пострадавшие
Красноярску остался 1% до эпидемического порога по гриппу
В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв
Красноярцам предлагают выбрать скверы и пространства, которые будут благоустраивать в этом году
Таксистку оштрафовали на 75 000 рублей за отсутствие детского кресла
Красноярский музыкальный театр поделился творческими планами на первую половину года
В Солнечном открыли набор в новый детский сад
Завдетсадом в Ачинске фиктивно устроила к себе на работу родственников