СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-22T08:23:33+03:00

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У красноярских депутатов отберут полномочия согласования замов главы города. как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, депутаты городского совета прошлого созыва (новы созыв избрали осенью прошлого года) внесли поправки в устав города. Согласно этим изменениям кандидатуры замов главы города по нескольким направлениям не могли назначать без одобрения депутатов.

Однако, прокуратура провела проверку и сочла такие полномочия народных избранников ограничивающими самостоятельность главы Красноярска и противоречащими конституционным принципам разделения властей.

- Учитывая, что закрепление указанных полномочий городского Совета депутатов в уставе Красноярска, как в основополагающем муниципальном нормативном правовом акте, представляет собой вмешательство в деятельность органа местного самоуправления при принятии им решений, и лишает городскую администрацию, как исполнительный орган власти, права самостоятельно решать вопросы городского значения, судебный орган признал требования прокурора края обоснованными, - говорят в пресс-службе краевой прокуратуры.

Представители прокуратуры потребовали от горсовета самостоятельно снова внести изменении в устав, но там отказали. И тогда сотрудники прокуратуры подали в суд, суд встал на сторону представителей закона.