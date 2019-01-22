Красноярские ученые предложили технологию переработки рыбных отходов на Марсе

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-22T07:48:04+03:00

Биофизики предполагают, что их разработка станет одним из звеньев замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе

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Красноярские ученые предложили технологию переработки отходов на Марсе. Об этом «Комсомольской правде»-Краснорск рассказали в пресс-службе федерального красноярского научного центра сибирского отделения РАН.

Пока биофизики разработали только технологию переработки рыбных отходов, в процессе которой можно изготавливать питательный раствор для удобрения растений в условиях марсианской или лунной базы. Ученые предполагают, что их разработка станет одним из звеньев замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе.

Для переработки взяли кости, чешую и плавники карася, а полученным раствором удобрили ростки пшеницы.

- Мы показали, что растения пшеницы, выращенные на питательном растворе, приготовленном из минерализованных рыбных отходов и отходов жизнедеятельности человека, давали более высокий урожай, по сравнению с урожаем, полученным при использовании только минерализованных выделений человека. Кроме того, рыбные отходы стали источником дополнительных минеральных элементов для пшеницы, - рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биофизики красноярского научного центра Александр Тихомиров.

На следующем этапе ученые планируют подготовить технологию переработки неорганических отходов, например, бытовых – упаковочных и санитарно-гигиенических материалов.