2019-01-22T07:37:52+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с компанией «Сингента», российским представительством швейцарской Syngenta – одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. По условиям подписанного соглашения порядка 500 сотрудников российского подразделения компании получили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программы.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Сегодня предприятия уделяют большое внимание разработке программ мотивации для сотрудников, их социальной защите и поощрению.

Ольга Иванова, директор по персоналу компании «Сингента» в России, отметила: «Для «Сингенты» очень важно благополучие сотрудников не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. В результате тендера был выбран ВТБ Пенсионный фонд – надежный партнер, предоставляющий услуги по негосударственному пенсионному обеспечению».

Корпоративные пенсионные программы ВТБ Пенсионный фонд позволяют работодателю устанавливать критерии сотрудников для отчисления дополнительной пенсии (стаж, категория, возраст и т.д.), условия для выплаты пенсии, а также принцип ее формирования – взносы может отчислять работодатель самостоятельно или на паритетной основе с сотрудниками. ВТБ Пенсионный фонд формирует программу в соответствии с потребностями конкретной компании.

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