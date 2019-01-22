СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-22T07:19:42+03:00

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«Куда смотрел?»: в Красноярске водитель легковушки не пропустил «скорую» с мигалкой. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, столкновение иномарки и спецмашины произошло на перекрестке Металлургов-Воронова. Авария попала на запись камеры уличного наблюдения, видео выложили в группу «ЧП-Красноярск».

Металлургов - Воронова 22.01.2019 ЧП Красноярск.Видео: "ЧП-Красноярск"

На кадрах видно: «скорая» едет прямо, у спецмашин работает световой сигнал. В это время водитель темного авто поворачивает на перекрестке налево. Шофер «скорой» пытался уйти от столкновения, но было поздно. От удара медицинский автомобиль даже не сразу смог остановиться.

В соцсетях пользователи сразу накинулись на водители легковушки, мол, «скорую» было видно издалека, и куда он смотрел? Однако, в этих же ветках обсуждения появились и друзья мужчины, управлявшего темным авто. Люди ищут свидетелей аварии и утверждают, что медицинская машина ехала на «красный» без звукового сигнала, что не дает ей права преимущества.

Кто из водителей виноват, выяснят дорожные полицейские в ходе проверки.