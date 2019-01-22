СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-22T07:07:00+03:00

Хотя эти самые дома были в планах на снос еще год назад

Изменить размер текста: A A

Бараки в самом центре Красноярска признали аварийными. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярска, накануне администрация краевого центра опубликовала заключение, в котором двухэтажные деревянные дома в центре города официально признали аварийными.

Речь идет о бараках по адресам: Вейнбаума, 23, Марковского, 55 «А» и Марковского, 55 «Д».

Тем временем, еще год назад «Комсомольская правда»-Красноярск публиковала полный список домов, которые пойдут под снос в период с 2018 по 2020 год. И там эти дома уже были. Кстати, тогда же говорилось о том, что эти бараки входят в список домов, которые должны снести в рамках подготовки к Универсиаде-2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снос домов в Красноярске 2018-2020: список ветхих и аварийных домов

В 2018 году Красноярск отметится массовым сносом ветхих и аварийных домов. Всего планируется убрать 133 строения. Это и деревянные двухэтажки полувековой постройки, которые сыплются изнутри и снаружи. И отдельные дома в частном жилом секторе в Николаевке. Жителей, соответственно, переселят в новые квартиры или выдадут им компенсацию на приобретение нового жилья. (Подробнее)